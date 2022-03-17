Ранее судимый россиянин с рождения избивал полугодовалую дочь

В Москве ранее судимый отец побоями довел полугодовалую дочь до тяжелого состояния

Ранее судимый житель Москвы избил свою полугодовалую дочь, девочку госпитализировали с многочисленными травмами. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ребенок попал в больницу 11 февраля. Медики диагностировали у девочки ушиб головного мозга и грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, а также многочисленные гематомы. Согласно данным экспертизы, ребенка избивали с рождения.

16 марта правоохранительные органы задержали 38-летнего россиянина, который ранее был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Омске мужчина издевался над девятимесячным сыном своей сожительницы. По данным Следственного комитета России (СКР), мужчина в качестве наказания избивал ребенка по голове, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.