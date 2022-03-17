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Сирия назвала беспрецедентной политику Запада по дискриминации России

Башар Асад назвал политику Запада по дискриминации РФ беспрецедентной в мировой истории
Башар Асад

Башар Асад . Фото: Sana Sana / Reuters

Президент Сирии Башар Асад заявил, что политика Запада по дискриминации России беспрецедентна в мировой истории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское государственное агентство телерадиовещания.

По его словам, это ограничивает принципы международного права. «Запад врет в каждом слове в погоне за мировой властью и воровством. Запад доказал, что международное право ничего не стоит, и перечеркнул все принципы мировых соглашений, превратив мир в дикий лес», — заявил политик.

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Асад добавил, что возможности противостояния западным государствам есть. Политик призвал к «динамичному мышлению» и сильной воле для поиска экономических решений на фоне односторонних санкций.

Глава Сирии также заявил, после распада СССР мир превратился в «дикий лес, где хозяйничают западные воры в отсутствие международного права». По его словам, в настоящее время Запад переживает «исторический перелом своей мировой роли». Он добавил, что западные государства придерживаются политики силы и превращают «миропорядок в закон джунглей». «Конфликт на Украине обнажил истинное лицо властей стран Запада перед их народами», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Башар Асад поддерживает военную операцию России в Донбассе. Он также осудил дестабилизирующую политику США и НАТО, которая, по его словам, привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке. Глава государства подчеркнул, что Россия вправе противостоять расширению НАТО. Он счел Североатлантический альянс глобальной угрозой для международной безопасности.

Марина Совина
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