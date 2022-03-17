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На российском кладбище рабочие случайно откопали тело в пленке без черепа

В Ленобласти на кладбище найдено тело в полиэтиленовой пленке без внутренностей и черепа

Фото: АГН «Москва»

В Ленинградской области на кладбище в Нижних Осельках обнаружены человеческие останки, начата проверка. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

15 марта недалеко от входа на погост работники копали землю, чтобы расширить дорожки. Примерно на глубине полуметра они наткнулись на тело в полиэтиленовой пленке. На место были вызваны полицейские и сотрудники Следственного комитета России.

После осмотра криминалисты установили, что тело, предположительно, принадлежит женщине. Оно довольно долго пролежало в земле. Кожный покров сохранен, но голова повреждена, внутренние органы изъяты, вместо них в полости была ткань, возможно, простыня. На тело наложены швы, подобные тем, которые делают в морге при подготовке усопшего к захоронению.

Следователи выясняют личность и обстоятельства смерти погибшего.

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Любовь Ширижик
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