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Преподавателя российского медвуза отправили в колонию за взятки

В Смоленске ассистента кафедры гистологии осудили на четыре года за взятки от студентов

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В Смоленске преподавателя кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Смоленского медуниверситета Ивана Тудора приговорили к четырем годам колонии по делу о коррупции. Об этом в четверг, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Промышленного районного суда.

Его признали виновным в шести эпизодах получения взяток и в двух эпизодах служебного подлога. Помимо наказания в виде реального срока ему в течение полутора лет запретили работать преподавателем. К смягчающим обстоятельствам суд отнес болезненное состояние здоровья мужчины, наличие у него маленького ребенка, а также то, что на иждивении у его жены находятся родители-пенсионеры. Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, Тудор, занимавший должность ассистента кафедры, принимал деньги за проставление зачетов, при этом не проверяя знания студентов. Таким образом ему удалось собрать с учащихся 205 тысяч рублей.

6 декабря сообщалось, что в Челябинске 68-летнего профессора приговорили к 4,5 года колонии за получение взяток на общую сумму более 1,7 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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