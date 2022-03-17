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В Twitter назвали число вводящих в заблуждение материалов о ситуации на Украине

Twitter: 50 тысяч вводящих в заблуждение материалов о Украине были удалены или маркированы

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Социальная сеть Twitter маркировала или убрала с платформы более 50 тысяч вводящих в заблуждение материалов о событиях на Украине. Об этом рассказала вице-президент компании по публичной политике Шинейд МакСуинни в своем Twitter.

По ее словам, в соцсети столкнулись с существенным увлечением объема контента, распространяемого с обманчивым, вводящим в заблуждение или неточным контекстом, в том числе видео старых конфликтов, которые выдаются как недавние. Помимо этого, МакСуинни заявила, что с начала спецоперации России на Украине были удалены более 75 тысяч учетных записей из-за нарушений ими правил соцсети насчет спама и использования платформы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила итальянскую La Stampa в цинизме после того, как газета опубликовала фото из Донецка после удара ракетой «Точка-У» и выдала его за снимок из Киева. По словам Захаровой, на перечисление одних только названий изданий, которые тиражируют дезинформацию, «ушел бы весь день».

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Марина Совина
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