Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина и Турция сосредоточат усилия на организации встречи Путина с Зеленским

Кулеба и Чавушоглу направят усилия на организацию встречи президентов России и Украины

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Главы министерств иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились сосредоточить усилия на организации встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кулебы, усилия Киева и Анкары будут направлены на организацию этих переговоров, так как все вопросы, связанные с ситуацией на Украине нужно решать именно с президентом России, считает он.

Чавушоглу в свою очередь заявил, что турецкая сторона готова организовать встречу Путина с Зеленским.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
24 февраля
Россия и Украина начали переговоры в Белоруссии
Россия и Украина начали переговоры в Белоруссии
27 февраля

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что встреча президентов России и Украины возможна после подписания мирного договора между странами.

В Кремле также подчеркивали, что встреча Путина и Зеленского будет иметь смысл только тогда, когда между сторонами появятся какие-то договоренности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
В США назвали последствия введения бесполетной зоны над Украиной
В Москве поймали скрывавшегося 18 лет убийцу
Минобороны сообщило об уничтожении артиллерии ВСУ высокоточным оружием
НАСА попросило назвавшего Рогозина «Димоном» астронавта выбирать слова
Врач перечислил недостающие каждому россиянину витамины
ФСБ выявила страховую аферу на 45 миллионов рублей с участием сотрудника МЧС
Россиянам раскрыли оптимальную стоимость билетов и туров в Армению
В ООН решили восстановить связи с подконтрольным талибам Афганистаном
В Белоруссии возбудили дело против советника главы офиса президента Украины
Мужские половые клетки напечатали на 3D-принтере
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.