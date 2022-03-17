Украина и Турция сосредоточат усилия на организации встречи Путина с Зеленским

Кулеба и Чавушоглу направят усилия на организацию встречи президентов России и Украины

Главы министерств иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились сосредоточить усилия на организации встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кулебы, усилия Киева и Анкары будут направлены на организацию этих переговоров, так как все вопросы, связанные с ситуацией на Украине нужно решать именно с президентом России, считает он.

Чавушоглу в свою очередь заявил, что турецкая сторона готова организовать встречу Путина с Зеленским.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что встреча президентов России и Украины возможна после подписания мирного договора между странами.

В Кремле также подчеркивали, что встреча Путина и Зеленского будет иметь смысл только тогда, когда между сторонами появятся какие-то договоренности.