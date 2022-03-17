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Еще одна бывшая страна СССР упростила правила въезда для россиян

Узбекистан с 16 марта разрешил привитым туристам въезд в страну без ПЦР-теста

Фото: Chi Lok TSANG / Unsplash

Узбекистан с 16 марта упростил правила въезда для всех иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщила советник министра туризма страны Лола Рахманбаева в своем Telegram-канале.

Согласно решению Республиканской комиссии, с 16 марта всем привитым путешественникам разрешается въезде в страну бывшего СССР без ПЦР-тестов — при этом отдыхающие должны иметь при себе сертификат вакцинации. Если документа нет, то потребуется предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус, сроком не более 72 часов, или сдать экспресс-тест по прибытии на территорию республики.

Еще одно послабление коснулось правил пересечения границы со стороны Казахстана и Таджикистана: все временные ограничения по свободному пропуску и передвижению через наземные пункты пропуска отменяются.

Ранее в марте в Минтрансе России назвали открытые для отечественных авиаперевозчиков страны. Так, шесть российских авиакомпаний продолжают осуществлять международные полеты в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.

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Дарья Рыбак
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