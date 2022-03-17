В России сняли ограничения для въезда граждан Украины, Белоруссии и Донбасса

Мишустин снял антиковидные ограничения для въезда из Украины, Белоруссии, ДНР и ЛНР

Въезд в Россию для граждан Украины, Белоруссии, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) теперь будет проходить без антиковидных ограничений. Соответствующий документ, который подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесли в распоряжение от 16 марта 2020 года, которое временно ограничивало въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, а также определяло тех, кто не попадал под эти ограничения.

Согласно документу, ограничения не распространяются на въезд граждан Украины, ДНР и ЛНР. Белорусы смогут въезжать в Россию без ограничений через российско-белорусскую границу.

Ранее антиковидные ограничения не действовали на граждан Белоруссии, въезжавших в РФ железнодорожным транспортом или по воздуху. Кроме того, они распространялись на тех жителей, которые направлялись в Россию на вахту. Сейчас ограничения сняли для остальных граждан республики.

Ранее депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо отменить все коронавирусные ограничения. По мнению депутата, это стоит сделать «ввиду особенностей новых штаммов».