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Лидер «Справедливой России» призвал отменить антиковидные ограничения

Председатель «Справедливой России» Миронов призвал снять антиковидные ограничения в России

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В России необходимо отменить все коронавирусные ограничения. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов.

«Ввиду особенностей новых штаммов стоит снять антиковидные ограничения социальных и трудовых прав граждан, уделить большее внимание повышению эффективности препаратов против коронавируса и массовому тестированию», — написал он.

По мнению Миронова, цели по достижению коллективного иммунитета 80-90 процентов недостижимы.

Депутат Госдумы также рекомендовал чиновникам отдавать приоритет более спокойной и гибкой политике в вопросах вакцинации и использовать исключительно методы убеждения. Миронов отметил, что люди, которые заботятся о здоровье, несомненно, должны вакцинироваться, однако призвал не принуждать их.

Кроме того, политик заявил о необходимости разработки более эффективных препаратов против новых штаммов и внедрения бесплатного массового тестирования.

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Алина Гончарова
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