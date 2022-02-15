Лидер «Справедливой России» призвал отменить антиковидные ограничения

В России необходимо отменить все коронавирусные ограничения. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов.

«Ввиду особенностей новых штаммов стоит снять антиковидные ограничения социальных и трудовых прав граждан, уделить большее внимание повышению эффективности препаратов против коронавируса и массовому тестированию», — написал он.

По мнению Миронова, цели по достижению коллективного иммунитета 80-90 процентов недостижимы.

Депутат Госдумы также рекомендовал чиновникам отдавать приоритет более спокойной и гибкой политике в вопросах вакцинации и использовать исключительно методы убеждения. Миронов отметил, что люди, которые заботятся о здоровье, несомненно, должны вакцинироваться, однако призвал не принуждать их.

Кроме того, политик заявил о необходимости разработки более эффективных препаратов против новых штаммов и внедрения бесплатного массового тестирования.

Ранее на Чукотке — в последнем регионе России, где пока не был обнаружен южноафриканский вариант вируса — зафиксировали заражение омикрон-штаммом. В оперативном штабе по борьбе с инфекцией также подтвердили, что омикрон-штамм коронавируса выявлен теперь уже во всех российских регионах.