В последнем российском регионе выявили омикрон-штамм коронавируса

На Чукотке — в последнем регионе России, где ранее не был обнаружен южноафриканский вариант вируса — зафиксировали заражение омикрон-штаммом. Об этом заявила заместитель губернатора, начальник департамента здравоохранения Чукотского АО Надежда Ищенко, ее цитирует РИА Новости.

«Генотипирование в ЦНИИ эпидемиологии выявило омикрон, сиквенс еще в работе», — заявила Ищенко.

По ее словам, в региональном депздраве ждут официальные данные Роспотребнадзора.

В оперативном штабе по борьбе с инфекцией подтвердили, что омикрон-штамм коронавируса выявлен во всех регионах России.

Ранее вирусолог Александр Семенов назвал отличительную черту омикрон-штамма коронавируса. По его словам, инфицированный южноафриканским вариантом вируса человек может стать заразным уже через несколько часов.