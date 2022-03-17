Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде рассказали о предотвратившей третью мировую спецоперации на Украине

Сенатор Косачев заявил, что спецоперация на Украине предотвратила третью мировую

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Проведение Россией спецоперации по демилитаризации Украины позволило предотвратить третью мировую войну. Таким мнением поделился вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.

Он заявил, что если бы не происходящие сейчас на Украине события, то через несколько лет регион бы ждал масштабный конфликт между Россией и НАТО. По его словам, тот факт, что конфликт достиг кульминации сейчас, позволяет надеяться на то, что его масштаб большим, и скоро воцарится мир.

При этом, сенатор убежден, что Россия сделала все, чтобы конфликт вообще не произошел.

«Слава богу, что после этого, я думаю, никому в голову не придет продолжать игнорировать Россию с ее национальными интересам, с ее озабоченностями, с ее потребностями жить в мире и гармонии с окружающим миром», — резюмировал Косачев.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что заявления президента США Джо Байдена, назвавшего российского лидера Владимира Путина «военным преступником», неуместны. Джабаров заявил, что Байдену стоит вспомнить, как он сам предлагал бомбить Белград в 1999 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Россия избежала дефолта по госдолгу
Raiffeisen Bank оценил варианты ухода из России
Китай напомнил НАТО про бомбежку своего посольства в Югославии
Захарова усомнилась в самостоятельности Японии на международной арене
Путешествующий по Арктике россиянин рассказал о встрече с белым медведем
Суд в Москве отказался арестовывать блогера Била
Российский миллиардер рассказал о жизни «в плену» из-за заблокированной карты
Названы лучшие дешевые ноутбуки
Роспотребнадзор утвердил рекомендации по тестам на коронавирус при омикроне
Захарова назвала цель украинского закона о коллаборационизме
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.