В Совфеде рассказали о предотвратившей третью мировую спецоперации на Украине

Сенатор Косачев заявил, что спецоперация на Украине предотвратила третью мировую

Проведение Россией спецоперации по демилитаризации Украины позволило предотвратить третью мировую войну. Таким мнением поделился вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.

Он заявил, что если бы не происходящие сейчас на Украине события, то через несколько лет регион бы ждал масштабный конфликт между Россией и НАТО. По его словам, тот факт, что конфликт достиг кульминации сейчас, позволяет надеяться на то, что его масштаб большим, и скоро воцарится мир.

При этом, сенатор убежден, что Россия сделала все, чтобы конфликт вообще не произошел.

«Слава богу, что после этого, я думаю, никому в голову не придет продолжать игнорировать Россию с ее национальными интересам, с ее озабоченностями, с ее потребностями жить в мире и гармонии с окружающим миром», — резюмировал Косачев.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что заявления президента США Джо Байдена, назвавшего российского лидера Владимира Путина «военным преступником», неуместны. Джабаров заявил, что Байдену стоит вспомнить, как он сам предлагал бомбить Белград в 1999 году.