Якубович ответил на слухи о закрытии шоу «Поле чудес»

Ведущий «Поля чудес» Якубович заявил, что шоу продолжит выходить на Первом канале

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович ответил на слухи о закрытии программы из-за международных санкций. Его слова передает портал Woman.ru.

Якубович заявил, что шоу продолжит выходить в эфир. По его словам, лицензия на производство программы сейчас находится в управлении российской телекомпании «Поле ТВ». «Вот эта компания теперь и производит "Поле Чудес", ничего не изменилось», — уточнил телеведущий.

Также телеведущий призвал зрителей не верить непроверенной информации. Якубович напомнил, что пять лет назад в СМИ появились сообщения о его смерти. «Дату сообщали и место захоронения. (...) Слухи появляются постоянно, а правды не так много», — добавил он.

Ранее в сети распространились сообщения о возможном закрытии капитал-шоу из-за международных санкций. Якобы компания, которая производит шоу Wheel of Fortune, частичным аналогом которого является «Поле чудес», может отозвать лицензию у Первого канала.

Шоу «Поле чудес» выходит на Первом канале еженедельно в пятницу вечером. Якубович начал вести телеигру с ноября 1991 года по предложению первого ведущего программы Владислава Листьева.