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В МИД рассказали про переговорный процесс с США

Представитель МИД Захарова заявила, что Россия не ведет активных переговоров с США

Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Россия не ведет активных переговоров с США, по отдельным вопросам между странами есть лишь точечные контакты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Сейчас никакого активного переговорного процесса [с США], естественно, нет. У нас существуют отдельные контакты по отдельно возникающим проблемам, и даже не проблемным вопросам, а проблемам, точечные контакты», — рассказала дипломат.

Захарова отметила, что российская сторона на протяжении полугода предпринимала попытки «раскачать» переговорный процесс с США по теме глобальной безопасности, кибербезопасности и проблеме Украины.

Ранее представитель российского МИД обвинила итальянскую газету La Stampa в цинизме после того, как газета опубликовала фото из Донецка после удара ракетой «Точка-У» и выдала его за снимок из Киева. Она назвала этот случай «примером особого цинизма, который не может остаться незамеченным».

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Виктория Кондратьева
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