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США ограничат в обслуживании почти сто летающих в России самолетов Boeing

Минторг США ограничит в обслуживании 99 самолетов Boeing, которые используются в России

Фото: Pixabay

Министерство торговли США заявило, что ограничит в обслуживании почти сто самолетов Boeing, летающих в России. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что меры будут приняты в отношении лайнеров, используемых в нарушение американского экспортного контроля. Компаниям по всему миру будет направлено уведомление о том, что заправка, ремонт, техобслуживание, предоставление услуг или запчастей требуют разрешения. Нарушителям предписания Соединенные Штаты пригрозили ответом, который будет включать «существенные тюремные сроки, штрафы, потерю экспортных привилегий или иные ограничения».

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В список Минторга США вошли 99 самолетов Boeing, которые эксплуатируются пассажирскими и грузовыми авиаперевозчиками России, в том числе «Аэрофлотом», «Авиавтаром», AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air. Также туда попал самолет принадлежащий бизнесмену Роману Абрамовичу Gulfstream G650.

Ранее страны ЕС обнародовали пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещены поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран также закрыли небо для российских самолетов.

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Марина Совина
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