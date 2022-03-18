Застрявших в странах Латинской Америки россиян вернули домой

Туроператор ANEX Tour вернул домой всех туристов из Доминиканы, Кубы и Мексики

Все российские туристы, купившие путевки в латиноамериканские страны у туроператора ANEX Tour, вернулись домой. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

Авиакомпания AZUR air, стратегический партнер ANEX Tour, закончила выполнение вывозных рейсов из латиноамериканских стран. Так, с конца февраля по 17 марта перевозчик совершил 33 специальных перелета, чтобы вернуть застрявших в Доминикане, Кубе и Мексике россиян на родину.

Так, всего было вывезено 12 638 человек: 24 рейса отправились в Москву, четыре — в Санкт-Петербург, два — в Екатеринбург и по одному — в Казань, Новосибирск и Уфу. Также в обратную сторону улетели 93 гражданина стран Латиноамериканского континента. В AZUR air добавили, что продолжают вывозить своих застрявших туристов из Египта, Турции и Вьетнама.

Ранее в марте власти Египта временно отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе. Отмечалось, что данному решению содействовал Ростуризм.