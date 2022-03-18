Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле объяснили слова Байдена о Путине забывчивостью и раздражительностью

Песков заявил, что не будет резко оценивать слова Байдена о Путине из-за его забывчивости

Фото: Leah Millis / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с учетом раздражительности и забывчивости американского лидера Джо Байдена не будет резко оценивать его слова о президенте России Владимире Путине, чтобы не вызвать еще больше агрессии, передает ТАСС.

«Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит в итоге к агрессивным высказываниям, мы, наверное, не будем давать каких-то резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности», — сказал он.

17 марта президент США назвал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». Он заявил об этом на ежегодном обеде «друзей Ирландии», во время которого также отметил вклад ирландцев в противодействие спецоперации РФ на Украине.

Ранее Песков заметил, что глава государства не отвечает на непозволительные заявления о нем лидера США, так как является мудрым политиком. Пресс-секретарь президента заявил, что Путин — дальновидный и культурный международный деятель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Путин обвинил Киев в затягивании переговоров
В России захотели смягчить требования к транспорту
Артисты театра имени Ермоловой пожаловались на новые увольнения
Лавров рассказал о свидетельствах работы биолабораторий США на Украине
Мужчина перешел на сырое мясо и полюбил есть мозг
Разработан новый способ обнаружения гравитационных волн
Кремль рассказал о дающей Путину силы поддержке людей
В Кремле высказались о судьбе Дворковича
Раскрыта схема мошенничества с присвоением квартир в Москве
Польша объявила программу «дерусификации экономики»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.