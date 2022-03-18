В Кремле объяснили слова Байдена о Путине забывчивостью и раздражительностью

Песков заявил, что не будет резко оценивать слова Байдена о Путине из-за его забывчивости

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с учетом раздражительности и забывчивости американского лидера Джо Байдена не будет резко оценивать его слова о президенте России Владимире Путине, чтобы не вызвать еще больше агрессии, передает ТАСС.

«Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит в итоге к агрессивным высказываниям, мы, наверное, не будем давать каких-то резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности», — сказал он.

17 марта президент США назвал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». Он заявил об этом на ежегодном обеде «друзей Ирландии», во время которого также отметил вклад ирландцев в противодействие спецоперации РФ на Украине.

Ранее Песков заметил, что глава государства не отвечает на непозволительные заявления о нем лидера США, так как является мудрым политиком. Пресс-секретарь президента заявил, что Путин — дальновидный и культурный международный деятель.