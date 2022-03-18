В Совфеде ответили на заявления Украины о краже Крымом днепровской воды

Сенатор Цеков призвал Киев предъявить Черному морю счет за днепровскую воду

В краже днепровской воды Украине следует обвинить не Россию, а Черное море. С такой инициативой выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает РИА Новости.

По его словам, в течение восьми лет, как они заблокировали канал в Крым, вода просто сбрасывалась в Черное море. «Вот пусть они теперь и выставят счет Черному морю, что оно воровало это воду», — ответил Цеков.

Он уточнил, что Северо-Крымский канал только опосредованно принадлежал Украине, потому что строился СССР специально для нужд Крыма. Украине необходимо понести серьезное наказание за водную блокаду полуострова, заключил сенатор.

Ранее государственная экологическая инспекция Украины опубликовала заявление, в котором обвинила РФ в разблокировании Северо-Крымского канала и краже днепровской воды. По информации Киева, Крым якобы украл воды на сумму около 620 миллионов гривен (более 2,2 миллиарда рублей).

Строительство Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон полуострова и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, шло с 1961 по 1971 год. Канал использовали не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов республики.