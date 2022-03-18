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В Набережных Челнах проведут три сельскохозяйственные ярмарки

В Набережных Челнах 19 марта начнут работу три сельскохозяйственные ярмарки

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Набережных Челнах, Республика Татарстан, возобновят работу три весенние сельскохозяйственные ярмарки. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Ярмарки проведут по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Они будут организованы на трех площадках Набережных Челнов — на территории агропромышленного парка «Южный», в пространстве перед стадионом «Строитель» и на территории ипподрома.

Отмечается, что посетители ярмарок смогут приобрести мясо баранины, говядины, птицы, молочную продукцию, выпечку, овощи и другие продукты. Ярмарки откроются с 19 марта.

Ранее Минниханов сообщил, что стоимость продукции на весенних ярмарках будет на 20 процентов ниже, чем в розничных сетях.

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Евгений Шульгин
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