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Стали известны причины задержания следователя МВД в Екатеринбурге

Подполковника МВД в Екатеринбурге задержали за взятки при расследовании уголовных дел

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Стали известны причины задержания Альберта Шакурова, начальника следствия отдела полиции (ОП) № 9 в Екатеринбурге. Подробности сообщает «КП».

По данным издания, подполковник МВД Альберт Шакуров запросил 100 тысяч рублей за расследование квартирной кражи, которая произошла в октябре 2020 года. Ущерб составил 12 миллионов, подвижек в расследовании не было. Шакуров сообщил заявителю, что может помочь за вознаграждение. Вскоре после получения денег Шакурова задержали.

Альберт Шакуров служил в полиции с 2007 года, звание подполковника получил в 2018 году. Сейчас он в изоляторе, возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом» УК РФ.

За Шакуровым коллеги пришли утром 17 марта, в его служебном кабинете провели обыски. На месте работали сотрудники ФСБ и оперативники службы собственной безопасности МВД. Вменяемое подполковнику преступление он совершил на предыдущем месте работы, когда служил в другом подразделении полиции.

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Леонид Микуляк
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