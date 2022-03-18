В Нидерландах начался процесс по делу о скифском золоте

Верховный суд Нидерланов запустил предварительный процесс по делу о скифском золоте

Верховный суд Нидерландов начал предварительный административный процесс по делу о скифском золоте. Об этом сообщила пресс-секретарь судебной инстанции Теа Тьердема, передает РИА Новости.

Представитель суда, отвечая на вопрос, может ли спецоперация России на Украине повлиять на ход процесса, отметила, что на данный момент у нее нет информации.

Ранее постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что вопрос о судьбе коллекции скифского золота окончательно решится после завершения российской спецоперации.

26 октября 2021-го апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991-м. Позже дело передали в Верховный суд Нидерландов.