Муж подарил жене ДНК-тест и раскрыл семейную тайну

Мужчина решил подарить жене ДНК-тест и узнал, что она оказалась его двоюродной сестрой

Пользователь Reddit поделился историей о том, как решил подарить жене ДНК-тест, результаты которого раскрыли их семейную тайну. Оказалось, что женщина приходится своему супругу двоюродной сестрой.

Автор поста рассказал, что он и его жена выросли в небольшом городе, где жили несколько поколений их семей. «В прошлом году я подарил своей супруге набор ДНК-тест, потому что она хотела узнать больше о своих европейских корнях. Затем ее сестра тоже решила сделать тест», — поделился он.

Результаты анализов показали, что мать и тетя мужчины приходятся биологическими родственницами его супруге и ее сестре. Тогда жена рассказчика обратилась к своей матери за объяснениями. «Моя теща расплакалась и сказала, что в детстве кто-то говорил ей, что ее биологическим отцом является отец моей матери», — поделился он.

Тогда герой истории позвонил своей матери и спросил, слышала ли она слухи о том, что у ее отца могли быть внебрачные дети. «На мгновение она замолкла, а затем призналась, что знала это и считала правдой, потому что ее отец был известным распутником», — передал ее слова автор.

Мужчина объяснил, что таким образом женился на своей двоюродной сестре. Однако он уточнил, что они с нынешней супругой не имеют и не планируют детей: у каждого из них уже есть по три ребенка от предыдущего брака.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как выяснил, что человек, которого он считал своим отцом, на самом деле не был его кровным родственником. Парень узнал об этом после того, как сдал ДНК-тест.