Парень сдал ДНК-тест и узнал неожиданную правду о своей семье

Пользователь Reddit с ником jakobpinders поделился историей о том, как выяснил, что человек, которого он считал своим отцом, на самом деле не является его кровным родственником. Парень признался, что узнал неожиданную правду о семье после того, как вместе с братом сдал ДНК-тест.

Автор поста рассказал, что они с родственником решили сдать анализы на Рождество ради забавы. Молодые люди заказали услугу на специальным сервисе, показывающем происхождение человека и его родственные связи. «Результаты теста внезапно показали, что мы лишь наполовину братья», — написал jakobpinders. Парень отметил, что счел открытие вполне логичным, так как они с братом совсем не похожи друг на друга.

Юзер уточнил, что раньше никогда не сомневался в том, что мужчина, воспитавший его, — его биологический отец. Чтобы разобраться в ситуации, пользователь рассказал об открытии своей матери. Родительница сначала заявляла о возможной ошибке в результатах ДНК-теста, но позже призналась, что отец парня ему неродной.

«Мой настоящий отец был человеком без цели и занятий и алкоголиком, который вырос в системе опеки и никогда не знал свою настоящую семью. Когда он узнал, что мама беременна мной, то захотел, чтобы она сделала аборт. (...) Он умер в 2008 году», — поделился jakobpinders. Рассказчик добавил, что мать пыталась сделать так, чтобы мужчина общался с ребенком, однако отец этого не желал.

В комментариях многие пользователи портала поддержали автора. «Биологическая семья может быть переоценена», — обратился к jakobpinders один из них. Юзеры также заверили, что в данной ситуации парню нужно считать отчима настоящим отцом.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что отказался идти на свадьбу отца, из-за чего поссорился с родственниками. Он заявил, что причиной такого решения стало неоднозначное поведение родителя.