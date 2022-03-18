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Названы потери ДНР за неделю боев

Омбудсмен ДНР сообщила о 150 погибших военных за неделю боевых действий

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за неделю потеряла 150 военных убитыми и 866 ранеными. Сообщение об этом появилось на официальном сайте омбудсмена республики Дарьи Морозовой.

По ее словам, эти цифры характерны для периода с 11 по 17 марта. Потери среди гражданских лиц составили 46 человек, ранены 113 жителей. Омбудсмен назвала эти сводки показателем «полного бессилия военной машины Украины».

«Очень скоро и этому придет конец, республики Донбасса каждый день освобождают все новые и новые населенные пункты и города, на которых занимаются восстановлением инфраструктуры и помощью жителям», — написала Мороз.

Ранее стало известно, что Мариупольский аэропорт, где развернулись наиболее ожесточенные бои между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и российскими военными, полностью перешел под контроль Донецкой народной республики. Кольцо окружения вокруг центра города продолжает сжиматься.

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Алевтина Запольская
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