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Полиция усилила меры безопасности посольства России в Ирландии

Полиция Ирландии усилила меры обеспечения безопасности российского посольства в Дублине

Фото: Lorraine O'Sullivan / Reuters

Полиция Ирландии усилила меры обеспечения безопасности посольства России в Дублине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что перед входом в здание российского дипведомства установили барьер, препятствующий проезду транспорта. Также был установлен новый стационарный пост — снаружи здания дежурит машина правоохранительных органов с двумя полицейскими.

По информации агентства, стоимость охраны посольства России составляет около ста тысяч евро в месяц. Указанные расходы покрывает Ирландия.

7 марта неизвестный протаранил на грузовике ворота посольства России в Дублине. В диппредставительстве заявили, что во время инцидента сотрудники ирландской полиции бездействовали. В результате нападения никто не пострадал.

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Виктория Кондратьева
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