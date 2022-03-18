Полиция усилила меры безопасности посольства России в Ирландии

Полиция Ирландии усилила меры обеспечения безопасности российского посольства в Дублине

Полиция Ирландии усилила меры обеспечения безопасности посольства России в Дублине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что перед входом в здание российского дипведомства установили барьер, препятствующий проезду транспорта. Также был установлен новый стационарный пост — снаружи здания дежурит машина правоохранительных органов с двумя полицейскими.

По информации агентства, стоимость охраны посольства России составляет около ста тысяч евро в месяц. Указанные расходы покрывает Ирландия.

7 марта неизвестный протаранил на грузовике ворота посольства России в Дублине. В диппредставительстве заявили, что во время инцидента сотрудники ирландской полиции бездействовали. В результате нападения никто не пострадал.