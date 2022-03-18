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Россия договорилась с соседями о расчетах в рублях

ЕАЭС договорился переходить к использованию собственных валют при таможенных расчетах
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Россия и ее соседи, страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), договорились постепенно переходить к использованию собственных валют при таможенных расчетах, сообщил глава российского Минэкономразвития Максим Решетников. Его заявления в эфире канала «Россия-24» приводит «Интерфакс».

По его словам, тему подняли на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). «Очень важный вопрос, который обсуждался, — это вопрос о взаимных расчетах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, они потом расщепляются, в определенной пропорции, которые закреплены договором союза и попадают соответственно в бюджеты соответствующих стран», — разъяснил министр, добавив, что раньше все это происходило в иностранной валюте.

Россия, как уточнил Решетников, получает и расщепляет основной объем пошлины, расчеты идут в рублях, что важно для страны. Он добавил, что таким образом началось формирование единого рублевого пространства.

Ранее сообщалось, что ЕАЭС может создать в сотрудничестве с Китаем независимую международной валютно-финансовую систему, что предполагает внедрение единой международной валюты. Проект для обсуждения должен быть представлен до конца марта.

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Платон Щукин
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