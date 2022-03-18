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Россиянам разрешили «живые» эмоции в сети

«Одноклассники» запустили «живые» эмоции для реакций на фотографии

Изображение: «Одноклассники»

«Одноклассники» представили новую возможность для авторов фотографий и запустили «живые» эмоции для реакций на контент. Об этом сообщается в пресс-релизе российской соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что благодаря новой функции пользователям разрешено разместить интерактивную кнопку «класс» или любую из пяти эмоций, с помощью которых другие юзеры смогут одним нажатием оставить свою реакцию.

Таким образом автор получит больше отклика и обратной связи, а также расширит аудиторию: каждая реакция работает как «репост» — фотографии попадают в персональную ленту подписчика и показываются его друзьям в ленте новостей.

При этом разместить реакцию на фотографии можно в приложениях соцсети на iOS и Android во время загрузки снимка — нужно лишь нажать на иконку добавления стикеров, выбрать подходящую эмоцию и добавить на фотографию. Для выбора доступны пяти эмоций: удивление, смех, влюбленность, грусть и «класс», — на каждую фотографию можно поставить одну эмоцию. Кроме того, авторы могут разместить на фото приватный «класс»: список тех, кто его нажал, увидит только автор.

Согласно данным компании, фотографии — самый популярный формат контента в «Одноклассниках». Так, с начала марта загрузка снимков выросла на 35 процентов, а число авторов фотографий — на 26 процентов.

Соцсеть активно поддерживает авторов контента: в частности, внутри сервиса организована оперативная верификация профилей и групп, возможность получить консультации по ведению страницы, а также дополнительная поддержка как для новых аккаунтов, так и для активных создателей контента. Более того, была запущена удобная возможность поделиться ссылкой на свой профиль, чтобы приглашать друзей присоединиться к соцсети.

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Варвара Кошечкина
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