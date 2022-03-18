Европарламент запретил российским дипломатам вход в свои резиденции
ЕП запретил дипломатам и госслужащим из России вход в резиденции в Брюсселе и Страсбурге
Европейский парламент (ЕП) запретил дипломатам и госслужащим из России входить в свои резиденции в Брюсселе и Страсбурге. Об этом сообщила председатель парламента Роберта Метсола в своем Twitter-аккаунте.
По ее словам, доступ в здания запрещен дипломатам и сотрудникам правительств России и Белоруссии.
«В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок», — добавила она.
Ранее Роберта Метсола призвала Евросоюз ввести «самые строгие» санкции против России. Она отметила, что новые санкции должны быть «срочными и строгими, никто не должен укрыться от них».