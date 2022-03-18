Девушка сделала окрашивание в салоне и осталась без части волос

Блогерша помыла голову после окрашивания и увидела вернувшиеся к прежнему цвету волосы

Девушка сделала окрашивание волос в салоне красоты и поделилась неудачным результатом процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Лорин Элизабет объяснила, что решила придать своим локонам рыжий оттенок. Она отметила, что сразу после окрашивания была довольна результатом, поскольку мастер завил ее волосы и придал им аккуратный вид.

Однако на следующий день после процедуры девушка помыла голову и увидела, что краска частично выцвела. «Мои волосы частично вернулись к прежнему оттенку и стали тонкими и поврежденными. Часть прядей и вовсе отвалилась. При соприкосновении с водой локоны моментально спутываются и не высыхают», — пожаловалась блогерша.

Элизабет добавила, что ее парикмахер заблокировал ее во всех социальных сетях и отказался брать на себя ответственность за неудачную работу. Несмотря на это, девушке удалось вернуть деньги за процедуру.

Ролик стал вирусным и набрал 59,6 тысячи лайков. Пользователи сети поддержали Элизабет в комментариях под постом. «Какой ужас! Найди этого мастера и потребуй от него компенсацию морального ущерба», «Это ужасно», «Как можно быть таким непрофессиональным мастером и работать в салоне красоты?», «Я тебя прекрасно понимаю, со мной было тоже самое», «Не волнуйся, просто отрежь эти волосы», — писали юзеры.

В январе блогерша сделала осветление в домашних условиях и осталась без части волос. На размещенных в сети кадрах Ким объяснила, что решила окрасить пряди в белый цвет. Она призналась, что у нее нет никакого опыта в проведении подобных процедур, и она не знакома с техникой осветления. Из-за этого девушка передержала средство на голове дольше положенного времени и сожгла половину волос.