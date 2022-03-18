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Блогерша раскрыла главные ошибки при уходе за волосами после мытья головы

Блогерша подчеркнула, что расчесывание мокрых прядей провоцирует их разрушение

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Эксперт по уходу за волосами из Амстердама раскрыла главные ошибки при уходе за влажными прядями после мыться головы и удивила пользователей сети. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

В частности, на размещенных в сети кадрах голландская блогерша Анна Ли (Anne Li) рекомендует отказаться от расчесывания мокрых локонов. По ее словам, структура волос становится более хрупкой под воздействием влаги, поэтому зубья гребня могут разрушить пряди и спровоцировать возникновение секущихся концов. Вместо этого специалистка посоветовала дожидаться полного высыхания волос и после этого приступать к расчесыванию.

Кроме того, Ли подчеркнула, что не следует использовать горячие инструменты для укладки на мокрых прядях. «Применение выпрямителя или плойки может нанести неисправимый ущерб вашим волосам. Это просто поджарит ваши локоны», — предостерегла она.

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Также блогерша настояла на отказе от распыления на влажные волосы средств для укладки. По ее словам, лак для волос и другие стайлинговые продукты склеят пряди и оставят на них твердую корку.

Ролик стал вирусным и набрал 156,8 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили Ли в комментариях под постом. «Я всегда расчесывала мокрые волосы. Больше никогда не буду так делать», «Спасибо большое!», «Черт, я никогда об этом не думала», «Боже, может поэтому у меня такие ломкие волосы?», «Спасибо за советы!» — писали юзеры.

Ранее в марте парикмахер Тайсон Грант раскрыл секреты правильного мытья головы. Эксперт рассказал, что для восстановления сухих и поврежденных волос важно выбрать правильные шампунь, кондиционер и маску. В девяти из десяти случаев использование подходящего продукта может заметно улучшить состояние прядей, отметил специалист.

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Таисия Косинцева
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