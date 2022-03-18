Кремль рассказал о дающей Путину силы поддержке людей

Представитель Кремля Песков заявил, что поддержка людей дает Путину силы идти дальше

Каждое выступление перед людьми важно для президента России Владимира Путина, поддержка граждан дает ему силы идти дальше. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Каждый раз, когда Путин выступает перед людьми... ведь это те люди, которые его поддерживают, это те люди, которые с ним и в радости, с ним и в трудные моменты», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Он не согласился, что в выступлениях на Красной площади, в Крыму и на стадионе «Лужники» президент России «другой, не ВКС-ный».

Вместе с тем Песков добавил, что внутренние переживания главы государства не должны быть темой конференс-колла, так как это его личное пространство.

Ранее пресс-секретарь Кремля сообщил, что заявления американского лидера Джо Байдена уже становятся личными оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина. Власти не собираются давать резкую оценку словам американского лидера, так как считают их следствием утомляемости, раздражительности и забывчивости президента США.