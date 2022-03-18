Россия и Индия расширят расчеты в национальной валюте

Посол России в Индии заявил, что страны планируют расширить расчеты в национальной валюте

Москва и Нью-Дели взаимодействую по вопросу расширения расчетов в национальных валютах. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов, передает ТАСС.

«Механизм расчетов рубль — рупия уже существует и применяется. Вопрос на данном этапе стоит в том, чтобы расширить его применение», — уточнил дипломат.

Алипов также отметил, что индийская сторона понимает цели российской спецоперации на Украине и истоки ситуации с безопасностью в Европе. «Это является одной из причин того, что Индия сейчас занимает достаточно взвешенную позицию по отношению к тому обострению, которое мы наблюдаем», — рассказал он.

Ранее представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что власти страны рассматривают все варианты поставок нефти, в том числе из России. До этого стало известно, что власти Индии задумались об импорте 15 миллионов баррелей российской нефти.