Россиянам раскрыли стоимость туров в Иран

Экскурсионный тур в Иран для россиян обойдется от 111,2 тысячи рублей на одного человека

Российским туристам рассказали о преимуществах поездки в Иран, а также раскрыли оптимальную стоимость туров в популярную персидскую страну. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Добраться до Ирана можно прямыми рейсами из Москвы: перелет до Тегерана авиакомпанией Mahan Air обойдется от 130 тысяч рублей на человека в одну сторону. Еще один вариант — стыковочный рейс через Стамбул, за авиабилет придется заплатить порядка 57 тысяч рублей.

Пакетные туры в исламскую республику предлагают несколько российских туроператоров: стоимость семидневной экскурсионной поездки с PAC Group по городам Ирана составляет 3,2 тысячи евро (373,5 тысячи рублей) для двоих туристов, программа с посещением побережья Персидского залива обойдется чуть дороже — в 3,8 тысячи евро (442 тысячи рублей). У компания Сhina Travel цена восьмидневного путешествия начинается от 960 евро (111,2 тысячи рублей) на человека при двухместном размещении.

Как отметили специалисты АТОР, спрос на путешествия в Иран среди россиян невысокий, однако у направления есть ряд преимуществ. Например, обширные экскурсионные программы — в республике находится один из самых древних городов планеты Персеполис, святыни ислама и мировые культурные центры. Помимо прочего, туристов может привлечь пляжный отдых, местная гастрономия и шопинг.

Ранее в марте россиянам назвали замену летнему отдыху в Европе. Так, президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев отметил ключевым направлением Турцию, кроме того, по его мнению, Армения, Абхазия и Грузия также способны заменить зарубежные курорты.