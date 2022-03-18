Россиян наказали штрафом за дискредитирующие Вооруженные силы России лозунги

Двоих жителей Иркутска оштрафовали до 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

В Иркутске двух местных жителей полиция привлекла к административной ответственности за дискредитирующие Вооруженные силы (ВС) России лозунги, которые они выкрикивали на несогласованной акции. Об этом сообщили «Ленте.ру» в МВД.

Правонарушение, совершаемое мужчиной и женщиной, было незамедлительно пресечено сотрудниками правоохранительных органов. В отношении них составлены протоколы по статье 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, поддержания международного мира и безопасности).

Кировский районный суд назначил нарушителям в качестве наказания административные штрафы в размере 30 и 35 тысяч рублей.

По данным источника «Ленты.ру», фигуранты обоих административных дел выкрикивали лозунги, касающиеся ВС РФ, содержание которых не раскрывается.