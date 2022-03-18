Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В московском музее избили девятилетнего ребенка

В Пушкинском музее в Москве женщина избила девятилетнего ребенка до сотрясения мозга

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Неизвестная женщина избила девятилетнего ребенка в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мальчик 2012 года рождения поступил в Морозовскую больницу, где его осмотрел врач. Медик выявил у ребенка ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Отмечается, что мальчик сам рассказал об избиении неизвестной женщиной в музее уже после того, как попал в больницу. Полиция проводит проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге пожилая женщина, нанятая няней по объявлению, избила полуторагодовалого ребенка в подъезде дома. На видео с камер наблюдения видно, как она бьет сидящего в коляске ребенка по лицу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Лавров объявил незаконной передачу С-300 на Украину из других стран
Одежда в стиле клоуна стала новым трендом
В Волновахе переименовали улицу в честь погибшего командира батальона «Спарта»
Тарасова предрекла упадок российскому спорту
Россиянам назвали вариант замещения ушедших западных компаний
Определены пять районов Москвы с самым высоким спросом на жилье
В московском музее избили девятилетнего ребенка
Макрон вновь позвонит Путину
Глава UFC возмутился политической цензурой в США
Лавров заявил об укреплении России под санкциями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.