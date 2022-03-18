В Екатеринбурге уничтожат 155 тысяч пар кроссовок Nike, Adidas и Reebok

Сотрудники таможенной службы изъяли партию немаркированных кроссовок Nike, Adidas и Reebok

В Екатеринбурге уничтожат незаконную партию обуви брендов Nike, Adidas и Reebok. Соответствующая информация появилась на портале Ura.

Согласно материалу, сотрудники таможенной службы обнаружили незаконную продукцию в ходе проверки торгового центра «Ханой». На складе площадью 800 квадратных метров на нескольких уровнях размещались 155 тысяч пар мужских и женских кроссовок разных моделей с лейблами торговых марок Nike, Adidas, Reebok и других.

«Это крупнейшая партия немаркированной обуви, изъятая из незаконного оборота сотрудниками таможни на внутреннем рынке Свердловской области с момента введения обязательной маркировки данных товаров», — заявили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ).

По информации УТУ, стоимость незаконной партии оценивается в 85 миллионов рублей. Документы на товар, которые предъявила при досмотре фирма-продавец, не позволили идентифицировать кроссовки. Так, владельца обуви привлекли к административной ответственности, а саму продукцию изъяли.

«Товар без маркировки по решению суда будет уничтожен в установленном порядке», — сообщили в УТУ.

В декабре 2020 года россияне потратили на поддельные кроссовки 63 миллиарда рублей. Продажи оригинальной продукции при этом достигли 150 миллиардов рублей. Выяснилось, что в 2020 году россияне в принципе стали меньше денег тратить на кроссовки: одну пару спортивной обуви приобрело на восемь процентов меньше респондентов, чем годом ранее.