Россия и Китай обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности

В МИД КНР заявили, что дипломаты РФ и Китая обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Посол России в Китае Андрей Денисов и спецпредставитель МИД Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности в ходе встречи в четверг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД КНР.

«Стороны обменялись мнениями о китайско-российских двусторонних отношениях и двустороннем сотрудничестве в области безопасности и борьбы с терроризмом», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден намерен в ходе телефонного разговора в пятницу, 18 марта, предупредить председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания поддержки России. «Мы считаем, что Китай в особенности обязан использовать свое влияние на президента [России Владимира] Путина и защищать международные правила и принципы, которые он [Китай] исповедует», — подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен.

14 марта Китай и Евразийский экономический союз (ЕЭС), в который входит Россия, задумались о создании единой международной валюты. Такое решение было принято по итогам видеоконференции по сотрудничеству ЕЭС и Китая. Стоимость новой валюты будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров.