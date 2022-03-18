Российский бизнес в США «закошмарили»

Российский бизнес в США пострадал из-за политических взглядов американцев

Антироссийские настроения в США достигли пика. Американцы вымещают гнев на российских предпринимателях и русскоговорящих гражданах Соединенных Штатов. Иногда «кошмарят» и украинцев: местные жители принимают их за россиян. Об этом сообщает Associated Press.

О дискриминации по национальному признаку в США рассказала жительница Сиэтла Ольга Саган — владелица закусочной «Пирожки Пирожки». По словам женщины, ее заведению недавно угрожали терактом. Телефонного хулигана не смутило, что Саган получила гражданство США в 1999 году, а трое сотрудников ее закусочной родом из Украины. «Люди и раньше смеялись над русскими — например над тем, что мы якобы любим выпить водки, но подобных антироссийских настроений никогда не было», — сказала она. Алан Агичев открыл ресторан на Манхэттене два года назад. Заведение называется «Света» в честь его матери — уроженки Харькова, которая помогает сыну развивать бизнес. Гостям ресторана предлагалось попробовать блюда русской и восточноевропейской кухни, но теперь такое позиционирование отталкивает клиентов. Агичев сообщил, что ему на электронную почту приходят письма от анонимов, которые призывают его «убираться домой». «Родные сестры моей мамы прячутся в бомбоубежище на Украине, пока мне поступают звонки с угрозами, это ужасно», — добавил он.

В магазин русских и украинских товаров «Москва на Гудзоне» поступают оскорбительные звонки — собеседники на другом конце провода проклинают Россию, однако управляющий магазина Глеб Гаврилов реагирует на них спокойно: «Я сказал “удачи с этим” и повесил трубку». На неприятные телефонные разговоры пожаловались и с западного побережья: владелец ресторана «Калинка» армянин Тигран Эльчян в калифорнийском Глендейле заявил, что ему поступали звонки с угрозами, а прибыль упала на 20 процентов. В ресторане «Калинка» представлена не только традиционная русская кухня, но и много национальных блюд республик бывшего СССР. Эльчан подчеркнул, что не хочет поддерживать ни одну из сторон: «Еда вне политики: русские и украинцы должны иметь право сидеть вместе за обеденным столом».

Также «досталось» бренду водки «Столичная», которая более десяти лет производится в Латвии, а главный офис компании располагается в Люксембурге. Американцы все равно публикуют в социальных сетях видео, на которых выливают «Столичную» в канализацию. Главный исполнительный директор бренда Дамиан МакКини рассказал, что компания планирует начать печатать этикетки с проукраинскими лозунгами, чтобы снизить репутационный ущерб.

Эксперт по России, глава колледжа Хайнц Карнеги-Меллона в Вашингтоне Сара Мендельсон отметила, что не может припомнить подобного накала негативных эмоций по отношению к России: даже присоединение Крыма в 2014 году не так взволновало американцев. Поведение жителей США в отношении российских брендов и предпринимателей сравнивают с дискриминацией ближневосточных компаний после теракта 11 сентября 2001 года.

Основатель и президент консалтинговой компании Brand Keys Роберт Пасикофф заметил, что американцы ведут себя непоследовательно. По результатам опроса 1200 американских потребителей, 84 процента респондентов сообщили о готовности бойкотировать российские бренды, но только восемь процентов вспомнили названия российских компаний и товаров.

«Реальность такова, что в американских магазинах не так много известных российских брендов», — заключил он.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.