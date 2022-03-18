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Раскрыто возможное средство против неизлечимой деменции

Ученые Кембриджского университета обнаружили снижение риска деменции благодаря литию

Фото: Steven HWG / Unsplash

Ученые Кембриджского университета в Великобритании обнаружили, что литий может быть возможным средством для борьбы с деменцией. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLoS Medicine.

Исследователи проанализировали медицинские данные о 30 тысячах пациентах старше 50 лет, который обращались за психиатрической помощью в период с 2005 по 2019 год. Оказалось, что у тех, кто получал литий, риск развития деменции был ниже, чем у тех, кто его не получал, хотя общее число этих пациентов было небольшим. Результаты раскрывают возможность того, что литий может быть профилактическим средством от деменции и в дальнейшем может быть использован в крупных рандомизированных контролируемых испытаниях.

Деменция является основной причиной смерти пожилого населения в западных странах, но в настоящее время не существует профилактических методов лечения. Более 55 миллионов человек во всем мире страдают деменцией, причем болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой нейродегенеративных заболеваний.

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Александр Еникеев
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