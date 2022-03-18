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Российские банки подсчитали убытки от повышения ставок по вкладам

Российские банки оценили убыток от высоких ставок по вкладам в 289,8 миллиарда рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российские банки подсчитали убытки от вынужденного повышения ставок по вкладам в условиях кризиса и резкого роста ключевой ставки Центробанка, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в адрес ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Убыток всего сектора по итогам года может составить 289,8 миллиарда рублей.

Главный риск банков, по оценкам их топ-менеджеров, возникает из-за разницы между возросшими ставками по новым вкладам и сильно уступающими им ставками по уже выданным ранее кредитам. Большинство из них были выданы по фиксированной ставке, без возможности изменять условия.

При этом в последние недели кредитные организации вынуждены привлекать средства под 20 процентов и выше. Это влияет на один из главных показателей финансовой деятельности банков — чистую процентную маржу. Она определяется как разница между процентными доходами и процентными расходами банка.

По подсчетам аналитиков АБР, в ближайшие девять месяцев на каждый миллиард рублей выданных кредитов отрицательная маржа составит четыре миллиона рублей. Возможные убытки всего банковского сектора по итогам года оцениваются в 289,8 миллиарда рублей.

В конце февраля на фоне повышенных колебаний курса рубля и котировок фондового рынка ЦБ повысил ключевую ставку до 20 процентов. Она является ориентиром при определении уровня ставок по вкладам и кредитам.

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Платон Щукин
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