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Небензя рассказал о перепродающих медикаменты и еду украинских мэрах

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что мэры украинских городов перепродают медикаменты

Фото: РИА Новости

Мэры украинских городов перепродают медикаменты, одежду и продовольствие, поступающие от международных организаций в виде гуманитарной помощи. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Медикаменты, одежду и продовольствие, поступающие от международных организаций, в частности от Международного комитета Красного Креста, мэры украинских городов перепродают местным предпринимателям», — уточнил постпред.

По словам Небензи, Россия разделяет озвученные ООН озабоченности гуманитарным кризисом, который складывается в ряде регионов Украины. Случаи перепродажи средств первой необходимости уже были зафиксированы в Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Ровно, Луцке, Дубне, Владимире-Волынском и Львове, заявил постпред.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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