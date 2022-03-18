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Meta обвинили в умышленном обмане пользователей

Австралийский регулятор ACCC обвинил компанию Meta в публикации мошеннической рекламы

Фото: Tony Avelar / AP

Американскую компанию Meta Platforms обвиняется в публикации в соцсети Facebook мошеннической рекламы, в которой якобы участвуют знаменитости. С соответствующим заявлением выступила австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC), передает РИА Новости.

Из публикации австралийского регулятора следует, что реклама в соцсети предлагала пользователям инвестировать средства в криптовалюту: их убеждали в том, что рекламируемые продукты связаны со знаменитостями. В объявлениях давались ссылки на поддельные отзывы австралийских звезд, которые на самом деле не были причастны к данным проектам.

Мошенники рассчитывали на то, что пользователи зарегистрируются на сайте, а затем звонили им и выманивали деньги. По словам главы ACCC Рода Симса, в результате один из пользователей перевел злоумышленникам 650 тысяч австралийских долларов (около 480 тысяч долларов США).

11 марта компания Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, объявила об изменении политики. В письме модераторам двух площадок говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.

Марина Совина
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