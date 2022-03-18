Раскрыты цели накоплений россиян

Большинство россиян откладывают деньги на «на черный день»

Центр «Зарплата.ру» раскрыл цели накоплений россиян. По данным исследования, 71 процент респондентов откладывают деньги с зарплаты. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что 30 процентов респондентов копят «на черный день». Также россияне откладывают на недвижимость (24 процента), крупные покупки (18 процентов), отпуск (13 процентов), ремонт (шесть процентов) и дорогостоящую технику (один процент).

При этом 13 процентов опрошенных россиян считают, что копить бессмысленно. Те респонденты, которым не удается откладывать деньги, называют основными причинами этого низкую зарплату (62 процента), а также кредиты (20 процентов).

Опрос проводился с 10 по 15 марта среди 2210 жителей России в возрасте 18-55 лет.

Ранее стало известно, что одну из самых высоких зарплат для людей пенсионного и предпенсионного возраста (до 200 тысяч рублей в месяц) предлагают дизайнеру мебели во Владивостоке. На 130 тысяч рублей может претендовать токарь-карусельщик в Екатеринбурге.

