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Во Франции заявили о «военной кастрации» Европы из-за НАТО

Военный эксперт Сервен заявил, что ни одна страна Европы не в состоянии дать отпор России

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Ни одна страна Европы не в состоянии противостоять России. О неспособности европейских государств дать отпор Москве заявил французский военный эксперт Пьер Сервен, передает Der Spiegel.

«В Европе ни одна страна не сможет одолеть Россию при прямом вооруженном столкновении. Европейцы подвергли себя военной кастрации, годами надеясь только на НАТО, то есть на США», — заявил эксперт.

Сервен отметил, что самая большая и укомплектованная армия в Европе — это вооруженные силы (ВС) Франции. Однако, по его мнению, даже армия Пятой республики не сможет тягаться с российскими силами. «В лице своей армии Франция обладает как бы крупнокалиберной винтовкой, но в этой винтовке один патрон. У нас есть все, но в недостаточных количествах», — резюмировал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту. Он пообещал в рамках своей предвыборной программы, что ежегодное финансирование ВС Франции вырастет до 50 миллиардов евро к 2025 году.

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Виктория Кондратьева
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