Появились подробности авиаучета белых медведей в российской Арктике

«Норникель» и Министерство природных ресурсов и экологии РФ займутся учетом белых медведей

«Норникель» и Министерство природных ресурсов и экологии России заключили соглашение о взаимодействии в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма», предполагающего авиаучет белых медведей. Подробности сообщают «Ведомости».

Документ был подписан на форуме «Чистая страна». В нем говорится, что «Норникель» берет на себя разработку и обеспечение проекта за счет собственных средств в области сохранения биологического разнообразия, включающего мероприятия по сохранению и восстановлению популяции белого медведя.

Первым проектом, который будет реализован в текущем, 2022 году, станет авиаучет белых медведей на острове Врангеля с помощью беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью полета. Его общая стоимость составила около 20 миллионов рублей.

Ранее в марте стало известно, что Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов утвердил стратегию сохранения белого медведя до 2030 года. Она представляет собой документ, поднимающий все мероприятия по сохранению животного на высокий государственный уровень.