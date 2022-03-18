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Словакия разорвала научное сотрудничество с Россией

Словакия прервала сотрудничество с Россией в сферах науки и обмена студентами

Фото: Globallookpress.com

Правительство Словакии прервало сотрудничество с Россией в научной сфере и по вопросу обмена студентами. Об этом сообщило словацкое агентство TASR со ссылкой на государственного секретаря министерства образования республики Лудовита Паулиса.

«Мы прерываем сотрудничество с РФ в сфере науки, исследований и обмена студентами. Также [прерываем диалог] с организациями, которые непосредственно относятся к РФ», — заявил чиновник. Он также добавил, что Братислава перестанет финансировать совместные с Россией проекты в сфере образования.

По его словам, освободившиеся средства пойдут на развитие сотрудничества с украинскими секторами науки и образования. В частности, власти намерены финансировать трудоустройство ученых с Украины, покинувших свою страну из-за боевых действий.

Ранее власти Словакии приняли решение выслать троих сотрудников российского диппредставительства в стране. По информации словацкого МИД, Братислава заподозрила дипломатов в шпионаже в пользу России, о чем правительству доложила национальная контрразведка.

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Николай Чигасов
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