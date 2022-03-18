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Роботы-одуванчики помогут изучить климат

Американские ученые создали роботов, которые умеют летать, как семена одуванчиков

Фото: University of Washington

Американские специалисты из Вашингтонского университета в Сиэтле рассказали о создании крошечных роботов, которые помогут собирать информацию о климате. Исследование было опубликовано 16 марта в журнале Nature.

Авторы исследования рассказали, что климатический кризис в мире продолжает вызывать опасения, поэтому полезно отслеживать изменения температуры, влажности и других экологических сигналов. В этой связи ученые сконструировали компактных роботов, дизайн которых был создан на основе конструкции семян одуванчиков.

Роботы-одуванчики были созданы на основе тонких полиимидных пленок. Каждый из них весит 30 миллиграммов при диаметре 28 миллиметров и имеет множество маленьких отверстий — таким образом проходящий через них воздух поднимает конструкцию в небо. Получившиеся роботы умеют летать, как семена одуванчиков. Каждое устройство оснащено датчиками, которые передают информацию специалистам — данные помогут изучить климат.

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Встроенные в роботов микрокомпьютеры работают с помощью крошечных солнечных батарей, которые способны аккумулировать энергию. Датчики позволяют измерять температуру, влажность, давление и прочие показатели. Роботы могут перемещаться со скоростью 0,87 метра в секунду, преодолевая расстояние до 100 метров.

В начале марта американские ученые рассказали о создании прототипа крошечных роботов, которые можно использовать в условиях ограниченного пространства. «Машины можно использовать для доступа к замкнутым пространствам для получения изображений, или оценки окружающей среды, или взятия проб воды и материалов», — отметил автор изобретения Цзюньфэн Гао.

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Андрей Ставицкий
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