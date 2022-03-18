Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Тело 500-летней акулы вынесло на берег в Великобритании

Экипаж туристического судна нашел труп самой долгоживущей акулы у берегов Великобритании

Фото: Cornwall Trust for Nature Conservation

В Великобритании нашли труп самой долгоживущей акулы в мире. Об этом сообщает Daily Star.

Вынесенное на пляж тело гренландской полярной акулы впервые заметил на побережье графства прохожий. Сотрудники Фонда дикой природы Корнуолла связались с мужчиной и прибыли на пляж, где он видел акулу, однако ее уже смыло обратно в море. Позже на тело животного наткнулся экипаж туристического суда. Моряки доставили редкую находку на берег.

После предварительного осмотра ученые пришли к выводу, что акула погибла примерно в 500-летнем возрасте. Скорее всего, она появилась на свет во времена, когда Англией правил Генрих VIII, а государем всея Руси был отец Ивана Грозного Василий III. Однако эти данные еще нужно подтвердить. Ученые оценивают среднюю продолжительность жизни гренландских акул примерно в 270 лет. По этому показателю она является рекордсменом не только среди акул, но и среди всех позвоночных.

Материалы по теме:
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября
«Потом удивляешься, как жив остался» Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
«Потом удивляешься, как жив остался»Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
18 февраля

Гренландские полярные акулы самые холодолюбивые из всех сородичей. Они обитают на севере Атлантического и в Северном Ледовитом океанах и редко появляются у берегов Британии. Единственный случай, когда на берег вынесло труп гренландской акулы, был зафиксирован в 2013 году. Это медлительные рыбы, которые питаются рыбой и падалью, а их длина может превышать шесть метров.

Ранее сообщалось, что дайвер нашел на дне океана зуб доисторической акулы. На 15-сантиметровый зуб мегалодона посчастливилось наткнуться жителю американского штата Флорида.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Apple отказалась от продажи новых устройств в России
Российские магазины начали отменять скидки и промоакции
Инфекционист назвал необходимый для повторной вакцинации уровень антител
Названы незаменимые виды нижнего белья в женском гардеробе
Инфекционист дал совет по выбору препарата для повторной вакцинации от COVID-19
В Китае объяснили превосходство Путина над Байденом
Стали известны четвертьфиналисты Лиги Европы
Американский спецназовец обвинил США в подстрекательстве Зеленского к бойне
Назван наиболее опасный вид алкоголизма
На Украине призвали исключить Россию из «цивилизованных организаций»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.