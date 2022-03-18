Кремль оценил готовность Украины к ускорению переговоров с Россией

Песков заявил, что Киев не проявляет готовность к ускорению переговоров с Москвой

В настоящее время Украина не проявляет готовность к ускорению переговоров с российской стороной. Такую оценку дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. «К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовности не проявляет. Но тем не менее, процесс продолжается», — подчеркнул Песков.

Вопрос о том, будут ли подписывать соответствующие договоренности президенты России и Украины, будет зависеть от модальностей документом, уточнил представитель Кремля.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Киевом и Москвой еще продолжаются и продвигаются достаточно тяжело. Вместе с тем он подчеркнул, что любой вооруженный конфликт можно прекратить за столом переговоров. Данные о якобы условиях предполагаемого соглашения сторон президент комментировать не стал.