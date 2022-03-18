Российские военные доставили сто тонн гумпомощи жителям Харьковской области

Минобороны России сообщило о поставке ста тонн гумпомощи жителям Харьковской области

Минобороны России доложило о поставке около ста тонн гуманитарной помощи жителям населенных пунктов Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Через пограничный пункт в Белгородской области российскими военнослужащими в сопровождении военной автоинспекции была доставлена партия гуманитарного груза общим объемом около 100 тонн», — следует из сообщения.

Гуманитарный груз, включающий в себя продуктовые наборы, детское питание и медикаменты для лечебных учреждений. передали в детские дома и нуждающимся жителям.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что мэры украинских городов перепродают медикаменты, поступающие в страну в виде гуманитарной помощи. «Медикаменты, одежду и продовольствие, поступающие от международных организаций, в частности от Международного комитета Красного Креста, мэры украинских городов перепродают местным предпринимателям», — уточнил постпред.

