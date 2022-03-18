Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Дэниел Рэдклифф оценил возможность вернуться к роли Гарри Поттера

Актер Дэниел Рэдклифф заявил, что ему не интересно участие в новых частях «Гарри Поттера»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский актер Дэниел Рэдклифф оценил возможность вернуться к роли Гарри Поттера в новых фильмах одноименной кинофраншизы. Его слова приводит New York Times.

Артист заявил, что пока не будет участвовать в экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». «Это не то, что мне действительно интересно делать прямо сейчас», — подчеркнул Рэдклифф.

Отмечается, что вопрос о возвращении актера к канонической роли возник после заявления постановщика фильма «Гарри Поттер и философский камень» Криса Коламбуса. Режиссер признался, что хотел бы вернуться в эту киновселенную и снять экранизацию бродвейской пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

В 2021 году Рэдклифф рассказал о желании сняться в «Форсаже» при условии, что ему не придется водить машину. Он отметил, что мог бы исполнить роль некоего администратора: «Я уверен, что им точно нужен такой персонаж. Там должен быть администратор. Кто-то ведь должен присматривать за этими парнями».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Лавров объявил незаконной передачу С-300 на Украину из других стран
Одежда в стиле клоуна стала новым трендом
В Волновахе переименовали улицу в честь погибшего командира батальона «Спарта»
Тарасова предрекла упадок российскому спорту
Россиянам назвали вариант замещения ушедших западных компаний
Определены пять районов Москвы с самым высоким спросом на жилье
В московском музее избили девятилетнего ребенка
Макрон вновь позвонит Путину
Глава UFC возмутился политической цензурой в США
Лавров заявил об укреплении России под санкциями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.