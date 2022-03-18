Актер Дэниел Рэдклифф заявил, что ему не интересно участие в новых частях «Гарри Поттера»

Британский актер Дэниел Рэдклифф оценил возможность вернуться к роли Гарри Поттера в новых фильмах одноименной кинофраншизы. Его слова приводит New York Times.

Артист заявил, что пока не будет участвовать в экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». «Это не то, что мне действительно интересно делать прямо сейчас», — подчеркнул Рэдклифф.

Отмечается, что вопрос о возвращении актера к канонической роли возник после заявления постановщика фильма «Гарри Поттер и философский камень» Криса Коламбуса. Режиссер признался, что хотел бы вернуться в эту киновселенную и снять экранизацию бродвейской пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

В 2021 году Рэдклифф рассказал о желании сняться в «Форсаже» при условии, что ему не придется водить машину. Он отметил, что мог бы исполнить роль некоего администратора: «Я уверен, что им точно нужен такой персонаж. Там должен быть администратор. Кто-то ведь должен присматривать за этими парнями».